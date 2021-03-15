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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 12'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 44 şüpheli hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verilmişti.

Ankara merkezli 26 ilde yapılan operasyon sonucu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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