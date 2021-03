Alman Bild Gazetesi'nde taciz şoku! Yayın yönetmenine soruşturma başlatıldı

ALMANYA'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild'de taciz ve zorbalık şoku yaşanıyor... Merkel yönetimine sert muhalefet yapan Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt'in yanında çalışan en az 6 kişiyi taciz ettiği ve sözle hakaret ettiği öne sürüldü.

Almanya’nın en çok satan günlük gazetesi Bild’de taciz ve zorbalık iddası ile çalkalanıyor. Merkel yönetimine sert muhalefet eden Bild'in 40 yaşındaki Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında, yanında çalışan en az 6 kişiyi taciz ettiği ve sözle hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Julian Reichel'in soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevini bıraktığı duyuruldu.

Kai Diekmann’dan sonra görevi devralan Reichelt hakkında, konumunun gücünü suistimal ederek çalışanlarına baskı uyguladığı, mobbing yaptığı ve kadınlara yönelik olumsuz tavır sergilediği gerekçesiyle Axel Springer yayınevi içinde soruşturma başlatılmıştı. Reichelt’in görevini ise geçici olarak Bild am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Alexandra Würzbach üstlendi. Julian Reichelt, şirket çalışanlarının iç iletişimde kullandığı ‘Slack’ uygulamasından paylaştığı mesajında, “Bild ve Bild’in çalışanları benim hayatımdır. Her zaman Bild’in iyi olması için çalıştım ve bugünlerde de her ne kadar çok zor gelsede bunun için çalışıyorum. Bu nedenle yönetim kurulundan soruşturmanın aydınlatılması ve bana yöneltilen suçlamaların daha sağlıklı değerlendirilmesi için geçici olarak görevden ayrılmayı talep ettim” dedi. Mesajında suçsuz olduğunu söyleyen