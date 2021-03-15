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Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nda korona paniği! Türk memur evinde ölü bulundu

ALMANYA'da Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Nüfus biriminde çalışan Tufan Öztin (58) dün akşam evinde ölüdü. Yapılan testlerde, Öztin‘in koronavirüs pozitif olduğu ortaya çıktı.

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Almanya'dan acı haber geldi. Frankfurt Başkonsolosluğu’nda görev yapan Tufan Öztin isimli memur evinde yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki Öztin’in yapılan testleri sonucunda koronavirüs pozitif olduğu tespit edildi. Bunu üzerine bu sabah başkonsolosluk genelinde testler başladı.

Sözcü'nün haberine göre merhum Tufan Öztin‘in çalıştığı bölümde 3 kişide daha yapılan korona testinde pozitif sonuç çıktı. Diğer servis çalışanlarında da da vakalar olduğundan endişe ediliyor.

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