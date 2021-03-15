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3 gün önce İstanbul'a dönmüştü haber alınamadı! Acı gerçek ortaya çıktı

İSTANBUL'da yalnız yaşayan Cibuti uyruklu 30 yaşındaki Mouwakaf Ali Said evinde ölü bulundu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Türkali Loşbahçe Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 buçuk ay önce Türkiye’ye gelen Cibuti uyruklu 30 yaşındaki Mouwakaf Ali Said, 3 gün önce yurt dışından İstanbul’a döndü. Cuma gecesi eve giren gençten arkadaşları yaklaşık 2 gün boyunca haber alamadı.

Gencin durumundan endişe eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu nedenle ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırdı. İçeriye giren polis ekipleri gencin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi.


Arkadaşları ulaşamayınca cansız bedenine ulaşıldı
Bunun üzerine polis ekipleri evde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda gencin kendini demir boruya asarak intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, gencin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 3. sınıfta okuduğu ancak eğitim ve öğretiminin dondurduğu ve Cibuti İstanbul Fahri Konsolosluğu’nda çalıştığı iddia edildi.

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