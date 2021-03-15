Gazprom Türkiye'ye martın ilk yarısında gaz tedarikini 11.5 kat artırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, mart ayının ilk yarısında Türkiye’ye doğalgaz tedarikini geçen yılın aynı dönemine göre 11.5 kat artırdı.

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, Türkiye’ye doğalgaz tedarikinin 1-15 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 11.5 kat arttığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’ye doğalgaz tedariki, 1-15 Mart 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre 11.5 kat arttı” ifadelerine yer verildi.

"2020'nin aynı dönemine göre 3.2 kat fazla"

Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan gaz ihracatının düzenli olarak Gazprom'un günlük sözleşme yükümlülüklerini aştığı da kaydedilen açıklamada, “1-15 Mart 2021’de fiilen yapılan tedarik hacmi, 2020'nin aynı dönemine göre 3.2 kat fazla” denildi.