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İsrail Başbakanı Netanyahu BAE ziyaretinin iptal nedenini açıkladı! Saldırıdan korktum!

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, son anda iptal ettiği BAE ziyaretinin nedeninin saldırı ihtimali olduğunu söyledi.

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Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Siyonist İsrail'le ile normalleşme ve bir dizi ticaret anlaşmasının imzaladı. Yapılan anlaşmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz hafta ilk kez BAE'ye ziyaret edecekti. Daha önce çeşitli bahanelerle iptal edilen seyahat bu kez Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun gece yarısı hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. Seyahatin iptal edilmesinin arkasındaki Netanyahu'nun uçağına saldırı ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Netanyahu Husiler'den korkttu
Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine ziyaret için Suudi Arabistan hava sahasını kullanmak zorunda kalan Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husiler'in füze saldırılarının hedefi olmaktan korktuğunu açıkladı. Netanyahu, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmayı tercih etmediğini söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu, "Bir hafta önce Suudi Arabistan semalarında da sorunlar vardı." ifadesini kullandı.

"Ayrıntılara girmek istemiyorum" diyen Netanyahu, "Ürdün'le iyi ilişkilere ihtiyacımız var” dedi.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman yönetimi Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.

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