Ekonomist Zelyut'tan korkutan değerlendirme: Şok dolar kuru ataklarını karşımıza çıkaracak

Dolar kuru inişli çıkışlı bir seyir izlerken, ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut'ten karamsar açıklamalar geldi. Zelyut, "Salgın, artan enflasyon ve boş çıkan reform paketinin şok dolar kuru ataklarını karşımıza çıkaracak" iddiasında bulundu.

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Dünyanın en çok bilinenen Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşlarından olan Moody's yeni dönemde Türk Lirası’nın dolar karşısındaki olası hareketlerini değerlendirdi. Moody's analistleri ekonomideki kötü gidişatın düzelmesinin zor olduğunu ifade ederken Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut ünlü kuruluşun son raporunu analiz etti.

Evren Devrim Zelyut dolar kuru için negatif bir tablo çizerken Merkez Bankası’nın bu hafta faiz toplantısından çıkabilecek kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“2021 yılı daha acı geçecek"

Zelyut Moody’s’in dünyadaki kötü ekonomik gidişatın önümüzdeki yıllarda devam edeceği beklentisini şu sözlerle anlattı:

“Moody’s, Yeni tip koronavirüs salgının bir çok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirtiyor. Çoğu ekonominin 2023 yılına kadar salgın önceki faaliyet seviyelerine dönemeyeceğinin altını çiziyor. Türkiye gibi yanlışında ısrar eden bir ülkenin 2021 yılının neden daha acı olacağını çok rahatlıkla görebiliriz.”

"Kısa çalışma ödeneği uzatılması lazım"

Evren Devrim Zelyut 31 Mart tarihine dikkat çektiği konuşmasında bu tarihte kısa çalışma ödeneklerinin sona ereceğini ifade ederken “Bu kısa çalışma ödeneğinin kesinlikle uzatılması lazım. Toplumda gelir olmazsa, harcamalar olmaz, harcamalar olmazsa ekonominin canlanmasından bahsedemeyiz.” dedi.

"Verdiğimiz o kadar faiz bir işe yaramadı"

Merkez Bankası’nın 18 Mart’ta gerçekleştireceği faiz toplantısına da değinen Zeyut “ 18 Mart’ta Merkez Bankası bir karar alacak. Kuvvetle muhtemel ABD tahvilleri yukarı gitti ve dolar kuru yukarı gitti diye faiz kararı çıkacak. Verdiğimiz o kadar faiz bir işe yaramadı. Yine tarımı ve imalatı düzelmediğiniz için dolar kuru yukarı gidiyor.

Dolar yeniden yükselecek

“Reformların fos çıkmasından dolayı dolar kurunun önünde bir bariyer kalmadı. Dolayısıyla Perşembe günü belki 100 baz puan belki 150 baz puan faiz artıracaksanız. Dolar kurunu da 7.50’nin altına iteceksiniz ama en küçük bir çatırtıda dolar kuru yeninden 8.50 TL ve üzerine çıkacak. Özetle şunu söylemek istiyoruz. Moody’s zaten söylüyor 2021, 2022 çyle hemen kolay düzelmenin olmayacağı yıllar olacak. Türkiye reform paketiyle çok ciddi bir fırsatı kaçırdı. Hükümet ayın 31’inde kısa çalışma ödeneğini kaldırırsa çok büyük bir facia meydana getirecek. Salgın, artan enflasyon ve boş çıkan reform paketi şok dolar kuru ataklarını karşımıza çıkaracak “