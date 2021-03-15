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Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi artan yoğunluk nedeniyle geçici süreyle kapatıldı.

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İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine devam ediliyor. İstanbul'un en yoğun yerlerinden sayılan İstiklal Caddesi de kontrol edildi.

Yoğunluğun artması, tedbirlere uyulmaması üzerine caddeye girişler geçici süreyle kapatıldı.

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