Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Fenerbahçe'den Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gökhan Gönül ile ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçında ilk yarıyı tamamlayamadı. 36 yaşındaki oyuncu, maçın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlık yaşamasına karşın oyuna devam ederken, 44. dakikada ise yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ün sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Tecrübeli defans oyuncusu bir buçuk hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Gökhan Gönül, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde takımındaki yerini alamayacak.