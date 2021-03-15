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Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor mu? İşte Ali Koç'un kararı

Fenerbahçe'de 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgisi sonrası koltuğu sallantıda olan Erol Bulut, Beşiktaş derbisine takımın başında çıkacak. Olası puan kaybı durumunda Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemde.

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Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. 

Derbide takımının başında
Fenerbahçe yönetimi derbi öncesi Erol Bulut ile yolları ayırmayı düşünmüyor. Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde puan kaybı yaşanması halinde yönetimin bu kararı değişebilir.

Sezon sonu yolcu
Erol Bulut'un şampiyonluk dışındaki tüm ihtimallerde en kötü ihtimalle sezon sonunda görevine kesin olarak son verilecek.

İlk maçı Beşiktaş kazanmıştı
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş maçını 4-3 kaybetmişti. 

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