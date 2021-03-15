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Rize'de karın ağrısıyla hastaneye gitti! Yürek yakan haber geldi

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de 12 yaşındaki Ada İslam karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

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Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede durumu ağırlaşan küçük kız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ada’nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak. Bu arada Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, küçük kızın ölümü ile ilgili, "Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

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