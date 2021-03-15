MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Öztrak'a sert cevap: Hayal kırıklığıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına yönelik, "Siyaset üretemeyen, hamasetin bir adım ötesine geçemeyen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, partilileri için dahi bir hayal kırıklığıdır" dedi.

Abone ol

"CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın pazartesi konuşmalarını izledikçe CHP’nin içine düştüğü boşluğa, debelendiği 'çukur'a üzülmemek elde değil." ifadelerini kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Siyaset üretemeyen, hamasetin bir adım ötesine geçemeyen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, partilileri için dahi bir hayal kırıklığıdır.

Yabancıların Osmanlı sarayına dair kurguladıkları hayal mahsulü eserler gibi CHP’li Öztrak da partimiz ile ilgili saray benzetmelerine oldukça meraklı. Türk milletinin her seçimde vurduğu tokadı idrak edemeyenlerin defaatle verdiğimiz cevabı da anlamasını beklemiyoruz.

IMF heyeti ile otel odalarında basılanların, gayrimillî emellere taşeronluk yapanların; Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun Sayın Genel Başkanı’nın kırmızıçizgilerine dair renk benzetmeleri yapması; içerisinde bulundukları renkli psikolojinin yansıması olsa gerektir."