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İnebolu'da Kovid-19 nedeniyle 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi

Anadolu Ajansı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 okulda eğitim öğretime ara verildi.

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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atabeyli İlkokulu ve Atabeyli Ortaokulunda eğitim öğretime 15-19 Mart tarihlerinde 5 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun da kapatılmasına karar verildiği, okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

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