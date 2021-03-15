ABD Başkanı Joe Biden sahip olmak istemeyeceği bir rekoru ele geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir rekorun yeni sahibi oldu. Biden, geçen 100 yıllık süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süreyle medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayda geçti.

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Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, üzerinden geçen 7 haftaya rağmen henüz medyayla resmi bir görüşme etkinliği düzenlemedi.

Lakabı 'Sessiz Cal' olan ABD'nin eski Başkanı Calvin Coolidge'den bu yana geçen 100 yıllık dönemden sonra yeni başkanın basınla bir araya gelmediği en uzun süre olarak tarihe geçti.

Biden'ın selefi Donald Trump, sadece bir hafta sonra; Biden'ın başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise 20 gün sonra ilk basın konferansını düzenlemişti.

Biden, adaylık sürecinde de ikili röportajlar dışında basının karşısına çıkmamaya özen gösteriyordu.