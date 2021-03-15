Almanya AstraZeneca Covid-19 aşısını durdurdu! İşte aşıyı askıya alan ülkeler

ALMANYA Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşıyı askıya aldı. AstraZeneca aşısını kullanmaktan vazgeçen ülkelerin sayısı 11'e çıktı. Aşıyla ilgili büyük sıkıntı var.

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Almanya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Kararın Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

Birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı almıştı. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

Aşılamayı durduran ülkeler

İtalya : İtalyan İlaç Ajansından (AIFA) yapılan yazılı açıklamada da "AIFA, AstraZeneca Kovid-19 aşısının ülke genelinde kullanımını, tedbir maksatlı, EMA'nın (Avrupa İlaç Ajansı) konuya ilişkin kararını beklemek üzere geçici olarak durdurdu. Bu karar, diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer tedbirler doğrultusunda alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bu arada, AstraZeneca aşısı yapılan bir profesörün daha sonra hayatını kaybetmesi sebebiyle Biella Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili görüşünü yarın açıklayacağını kaydederek, bu aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını duyurdu.

11 ülke kullanımı askıya aldı

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.