İstanbul'da korkutan manzara: Daha önce böyle bir şey görmedim
İSTANBUL'un Kartal ve Pendik ilçelerinin sahilinde ortaya çıkan görüntü çevredeki vatandaşları endişelendirdi.
Pendik ve Kartal sınırında kalan kıyı şeridinde deniz üzerinde oluşan kirlilik, sahilde vakit geçirenlerin dikkatini çekti. Kıyı şeridini kaplayarak denizin rengini değiştiren atıkları fark eden vatandaşlar durumdan tedirgin olduklarını belirtti.
Neden kaynaklandığı henüz bilinmeyen kirlilik havadan da görüntülendi.
Pisliğin atık su kanalından denize ulaştığı kaydedilirken yakınlarda da İSKİ arıtma tesisi olduğu belirtildi.
Sahilde yürüyüş yapanlardan Aycan Erim, "Burada sürekli gemiler var ondan mı kaynaklı bir şekilde. Ben de çevre mühendisiyim. Suyun yüzeyine bu kadar vuran bir şey çok basit bir şey olamaz. Kaçak mı var deşarj mı var, incelenmesi lazım" dedi.