İstanbul'da korkutan manzara: Daha önce böyle bir şey görmedim

Sahilde yürüyüş yapanlardan Aycan Erim, "Burada sürekli gemiler var ondan mı kaynaklı bir şekilde. Ben de çevre mühendisiyim. Suyun yüzeyine bu kadar vuran bir şey çok basit bir şey olamaz. Kaçak mı var deşarj mı var, incelenmesi lazım" dedi.