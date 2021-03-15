Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid-19 için sürpriz açıklama! Herkes yasak gelecek diyordu

TÜRKİYE koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için tedbirleri artırmadan yola devam kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin ardından son dakika açıklamalar yaptı.

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TÜRKİYE koronavirüs vaka sayıları 15 binin üstüne çıkınca kabine toplantısından yeni yasaklar çıkmasını bekliyordu. Ancak bugün yapılan kabine toplantısından sonra gelen karar sürpriz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamaya göre, 'yeni yasak ya da cumartesi kapanma yok' yola aynı şekilde devam edilecek.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Erdoğan 'şehirlerdeki mevcut uygulamalar bir süre daha devam edecek' dedi. Vaka sayılarında artış olsa da bunun hastanelere yansımadığını belirten Erdoğan, Covid-19 salgınına ilişkin rakamlar verdi. Erdoğan aşıyla ilgili olarak ise yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikinin sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan'ın Covid-19 salgınına ilişkin açıklamaları şöyle:



*Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz"

*Şimdiye kadar bu virüs toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bin vatandaşımızdan 29 bin 500'yü maalesef hastalığa yenik düştü. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



*Türkiye salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda dahi sağlık sistemimiz vatandaşlarına hizmet etmeyi sürdürdü. Son 1 asrın en büyük salgın felaketi olarak nitelendirilen salgın karşısında devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında aldığımız kararları en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirdik.

*Salgın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetme kapasitesi yanında sağlığa yaptığımız devasa yatırımların da önemi gösterdi. Şehir hastaneleri, salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Bu gün elini vicdanına koyan herkes bu yatırımların hakkını teslim ediyor. Yolu şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmetler yapılmış' diyor.

*Bu süreçte Kovid-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız 461'e yükseldi. Filyasyon ve izolasyon takip sistemini, kısaca HES dediğimiz Hayat Eve Sığar uygulamasını hayata geçirdik. Yüksek öğretim kurumlarımızın bir kısmını karantina merkezine dönüştürdük, 122 bin insanımıza hizmet verdik. Gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını aşamamışken biz rekor sürede yerli solunum cihazları ürettik ve 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettik.

*İstanbul Başakşehir, Konya, Tekirdağ şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Çok kısa sürede 1008'er yataklı İstanbul'da iki acil durum hastanesiyle yeni çığır açtık. Toplam 16 bin 160 yataklı tesisin inşaatını tamamlayıp hizmete sunduk. Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı.

Aşılama sıralamasında dünyada 5. durumdayız.

*Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. İnsanların eve kapandığı günlerde eğitim ve öğretime devam etmek ayrı bir dönem kazanmıştır. EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. Bu sistem üzerinden toplam 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibariyle kademeli olarak yeniden başlattık.

*Mülki idare teşkilatımızı seferber ettik. Sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan veya herhangi yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşımıza yardım için vefa sosyal destek grupları kurduk. Kamu personeli, sivil toplum gönüllüleri ve gençlerimizden oluşan 145 kişi görev yaptı. Bu kapsamda 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan 9 milyonu aşkın talep yerine getirildi. Ekiplerimiz 3 milyonu aşkın haneyi ziyaret etti. İzolasyona tabi kişilere yönelik 31,5 milyona yakın denetim gerçekleştirildi.

*Türkiye olarak yatırımlarımıza ara vermedik. Bu süreçte 463 kilometre otoyol, uzunluğu 43 kilometreyi bulan 352 köprü, 45 tüneli hizmete açtık. Bunlar arasında Ankara-Niğde otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü gibi önemli projeler yer aldı.

*Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek aileleriyle buluşturduk. 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancını evlerine güvenle dönebilmesini sağladık. Ülkemizden talepte bulunan 157 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık.

*Kalkınma ajanslarımız aracılığı ile 63 projeye 39 milyon lira kaynak aktardık. Ar-Ge merkezindeki girişimcilerimize kira muafiyeti imkanı getirdik. Bu desteklerle milletimizin her kesiminin salgın dönemini en az zararla atlatmasını temin etmeyi amaçlıyoruz.

*Asıl olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak salgın sonrasına hazırlanmaktır. Vaka, ağır hasta, vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Ülke içinde her yeri açsak dünya ile irtibatımız kesik olacağı için anlam taşımaz.

*Her sınıfta hangi normalleşme adımlarımızın atılacağını şeffaf şekilde açıklamıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uymalarına göre kendilerinin karar vereceğini söylemiştik.

*Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Son 2 haftaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen hastaneye yatış, entübe ve yoğun bakıma yansımasını sevindirici gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakında takip edeceğiz.

* Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

*Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.