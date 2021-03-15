Büyükşehirlerde vakalar 3 katına çıktı 'Mavi' dışındaki şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor

Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında korkutan sonuçlar ve değişiklikler görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği gösterdi. Tablolar 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı verileri büyükşehirlerdeki korkutan tabloyu gözler önüne serdi.