Büyükşehirlerde vakalar 3 katına çıktı 'Mavi' dışındaki şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor
Koronavirüsle mücadelede esnemeye gidilmesinin ardından koronavirüs vakaları özellikle büyükşehirlerde adeta fırladı. Risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladı. Çok sayıda büyükşehirin bu hafta 'Kırmızı' olacağına kesin gözle bakılırken, Kırmızı'ya dönen şehirlerde yasaklar geri gelecek.
Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında korkutan sonuçlar ve değişiklikler görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği gösterdi. Tablolar 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı verileri büyükşehirlerdeki korkutan tabloyu gözler önüne serdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs vakalarına ilişkin gelişme ve risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladığını gösterdi. Bakanlıkta yapılan değerlendirmelerde bu artışların 3 ana nedeni olduğunu ortaya koldu. Büyükşehirlerde vaka sayısını 3'e katlayan o 3 ana etken...
Artışın 3 nedeni var
Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın üç nedeni olduğu düşünülüyor. Bunlar;
- Kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle hareketliliğin artması
-İngiliz mutantının artık Türkiye geneline yayılmış olması
- Vatandaşların kurallara eskisi kadar uymaması olarak sıralanıyor.
Büyükşehirlerde 10 gündür önlenemeyen yükseliş var
İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde son 10 gündür vaka sayıları ile testlerdeki pozitiflik oranı sürekli artıyor.