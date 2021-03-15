Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki M.Y. (48) ile S.Y. (47) çifti, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta konuşmak için buluştu. Edinilen bilgiye göre; çiftin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., kocasının belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı.

Eşinin peşinden giden M.Y,, marketin içinde S.Y,'ye tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, M.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftin 2 çocuklarının bulunduğu, S.Y.'nin sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi.