ABD'nin gündemi: Servet vergisi tasarısı

ABD'de zenginlerden daha fazla vergi alınmasını içeren tasarı, ülkede tartışma konusu oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden, 1993'ten bu yana ilk büyük vergi artışına hazırlanıyor. Biden yönetimi, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1.9 trilyon dolarlık destek paketini hayat geçirmişti.

Yapılması planlanan vergi artışının ise destek programını fonlaması bekleniyor.

Milyonerlerden servet vergisi alınması planlanıyor

Bununla birlikte, "Ultra Milyoner Vergi Yasası" olarak nitelendirilen gelişmeyle ilgili özellikle salgın döneminde servetlerini katlayan Amerikalı zenginler kaygılanmış durumda...

Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın öncülüğünde sunulan tasarı, en zengin 100 kişiden toplam 78 milyar dolar servet vergisi alınmasını öngörüyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'ün, konuyla ilgili dört kişiye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray’ın Biden’ın seçim kampanyasında dile getirdiği üzere bazı vergi artışlarını önereceğini aktardı.

Business Insider internet sitesi de plan kapsamında, servetleri 50 milyon doların üzerindeki hanelerin yıllık yüzde 2'lik servet vergisi ödemesinin; serveti 1 milyar doların üzerindeki haneler için servet vergisi oranının yüzde 3 olmasının amaçlandığını yazdı.

Kimden ne kadar alınacak: Yapılan hesaplamalar, dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 5.4 milyar dolar, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 5.2 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 4 milyar dolar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün 2.9 milyar dolar servet vergisi ödeyeceğini söylüyor.

Elizabeth Warren, varlık vergisinin "sistemin zenginlerin yararına işlediği" düşüncesine sahip kişiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Tasarı çerçevesinde kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılması, 400 bin dolardan fazla kazanan bireyler için gelir vergisi oranının yükseltilmesi, emlak vergisi kapsamının genişletilmesi, yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlar için daha yüksek varlık vergisi planlanıyor.

Vergi Politikaları Merkezi’nin analizine göre, Biden'ın planı, 2021-2030 yılları arasında yaklaşık 2.1 trilyon dolar ek vergi olarak kayıtlara geçecek.