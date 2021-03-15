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Galatasaray'da Muslera imzalıyor! İmza töreninin tarihi belli oldu

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı kaleci için düzenlenecek imza töreniyle ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Galatasaray ile 374 maça çıkan tecrübeli eldiven 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa, 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

"Futbolu Galatasaray'da bırakmak büyük gurur"
Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence." şeklinde konuşmuştu.

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