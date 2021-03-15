Türkiye 15 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 151 bin 113 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, can kaybı 29 bin 552 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 151 bin 113 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 858 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 63 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'ya çıktı.

Toplam test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.