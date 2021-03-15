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Manisa'da arkadaş intikamında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler

MANİSA'da mesire alanı yakınlarında meydana gelen olayda bir kişi iple bağlanıp sopalarla dövülmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın'ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ali Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları Filiz'i saklandığı yerde yakaladı. Filiz'i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20) , K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü.

Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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