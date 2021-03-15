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Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Covid-19 nedeniyle vefat etti

ADANA Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyin Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.

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