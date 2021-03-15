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Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 30'uncu haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Konyaspor, 90'dan sonra gelen gollerle 1-1 beraber kaldı.

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Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

Konyaspor'da 87. dakikada oyuna giren Artem Kravets, 90+2'de attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak maçta son sözü söyleyen Haris Hajradinovic oldu ve 90+7'de gelen golle maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Kasımpaşa son 4 haftada 2 puan toplayabildi. Konyaspor ise son 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Gelecek hafta Kasımpaşa Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Konyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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