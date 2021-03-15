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Aydın'da üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde Okan T. (27), 5 metre yüksekliğindeki üst geçitten atladı. Şans eseri orta refüjdeki toprak zemin üzerine düşen genç, ağır yaralandı.

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AYDIN-İzmir Karayolu Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinde meydana gelen olayda; Okan T.'ye (27) üst geçitte gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunacağı endişesiyle polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ikna etmeye çalıştığı Okan T., herkesin bakışları arasında kendisini 5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

Genç, şans eseri orta refüjdeki toprağın üstüne düştü. Ağır yaralanan Okan T., ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Okan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken; polis, intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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