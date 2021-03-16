BIST 1.555
DOLAR 7,53
EURO 8,99
ALTIN 419,56
HABER /  DÜNYA

Vatikan'ın 'eşcinsel birliktelikler kutsanamaz' kararına Papa'dan onay çıktı

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak kabul edilemeyeceğini bildirdi. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, eşcinsel çiftlerin rahipler tarafından kutsanmasına izin verilmeyecek.

Abone ol

Katolik inananlardan Vatikan'a yöneltilen sorulara cevaben Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu'ndan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin aynı cinsiyetten birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla bunun yasal olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katolik rahiplerin bir tür dini tanınma talep eden eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verilemeyeceği ifade edildi.

Papa onayladı
Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Papa'nın kendisinin de bu kararı onayladığı aktarıldı. Açıklamada, bu kararın bir ayrımcılık olmadığı ve kişiler üzerinde bir yargı belirtmediği kaydedildi.

Netice olarak, 'Eşcinsellik günah olduğu için eşcinsel evlilik kutsanamaz' hatırlatması yapan Vatikan Katolik Kilisesi 'Tanrı'ya göre evlilik bir erkek ve bir kadın arasında olur' açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da erkek evlat evde katliam yaptı sonra da intihar etti
Aydın'da üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı
Almanya'dan Rusya'ya Kırım çağrısı: Ukrayna'ya iade et
Havai fişek fabrikasında patlama davasında tansiyon yükseldi ölenlerin yakınları fenalaştı
Çankırı'da acil durum ilan edildi! '2 ayda aldığımız yolu 1 haftada geri gittik'
Dünya Sağlık Örgütünden AstraZeneca açıklaması
AB'den Türkiye açıklaması: Yenilenmesini isteyeceğiz
Kuryeyi alıkoyup köpek dışkısına oturtmuştu! Sosyetik İpek Hattat hakkında flaş gelişme
Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olmuştu! TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yorumlar 1 yorum