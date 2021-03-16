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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide Kovid-19 aşısı oldu

JAPONYA Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandı.  Başbakan Suga, başkent Tokyo'daki bir hastanede Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

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Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Suga, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine işaret etti. Suga, "Olabildiğince fazla insanın aşılanması için çaba göstermeliyiz. Aşılanabileceği ortamı ve aşıya ilişkin danışmanlığı halka sağlamalıyız." dedi.

Kyodo ajansı, Suga'nın, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere bu ülkeye gitmeden önce aşının ikinci dozunu yaptıracağını belirtti. Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı Japonya'ya dün teslim edilmişti.

Ülkede, mayıs ayı ortasına kadar 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 314 milyon doz aşı sipariş edildiğini açıklamıştı.

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