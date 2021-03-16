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Fatih Terim Galatasaray'a başkan mı olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adayı olmaması halinde Aziz Yıldırım'ın geri döneceğini iddia eden ve gündemi sarsan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan adayı olabileceğini dile getirdi.

''Fatih Terim'e 'Başkan ol' ısrarı var''
Serdar Ali Çelikler, "Mustafa Cengiz yönetimi seçilirse, Fatih Terim devam etmeyebilir" derken, "Galatasaray'da Fatih Terim'e 'Başkan ol' diye, bundan yaklaşık 4 ay evvel bir grup gidip söyledi. Bu zaten Galatasaray camiasında biliniyor. Fatih Terim'e camiadan 'başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum" dedi.

''Fatih Terim'le çalışmaya devam etmezler"
"Fatih Terim aday olursa zaten birçok aday yarışta olmaz.'' diyen Serdar Ali Çelikler, ''Ahmet Ocaklı haricinde birisi başkan olursa da, Fatih Terim'le çalışmaya devam etmezler" şeklinde konuştu.

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