Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Joachim Löw! İlk görüşme yapıldı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, geçtiğimiz yıl TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var."