Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Joachim Löw! İlk görüşme yapıldı
Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olsa da olmasa da Erol Bulut'u gönderecek. Ali Koç ve ekibi Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ü getirmeyi planlıyor.Abone ol
Sahasında ligin dibine demir atan Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Erol Bulut'la Beşiktaş derbisine çıkılması kararlaştırılsa da genç teknik adamla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.
Görüşme yapıldı
Takvim'in aktardığı habere göre; geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan ve EURO 2020 sonrasında boşa çıkacak olan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.
Süre istedi
Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Dünya Şampiyonluğu yaşadı
Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 2006 yılından bu yana da Alman Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.
Toplamda 8 takım çalıştırdı
1994-1995 Frauenfeld
1996-1998 Stuttgart
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Karlsruher
2001 Adanaspor
2001-2002 Tirol Innsbruck
2003-2004 Austria Wien
2004-2006 Almanya (yardımcı)
2006- Almanya