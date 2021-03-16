Altında yeni dönem! 500 gram altını bankaya yatırmayan kuyumculuk yapamayacak

Altınla ilgili yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, her bir kuyumcudan 500’er gram altın toplanacak. Bu yolla kamu bankalarında 20 ton altın biriktirilecek. Bankaya 500 gram altını teminat olarak yatırmayan kişiler kuyumculuk yapamayacak.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kuyum piyasasında sürpriz olarak nitelenen yönetmelik taslağına göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altını (yaklaşık 210 bin lira) kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Altını teminat olarak yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak. Kuyumcular, esnafa “salma” salan düzenleme karşısında adeta şoke oldu.

Sektörde kaldığı müddetçe o altına dokunamayacak

Sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlandığı belirtilen “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak. Sadece faizini alabilecek.

40 bin kuyumcudan 20 ton altın toplanacak

Türkiye'de yaklaşık 40 bin kuyumcu olduğu, taslağın resmiyet kazanması halinde devletin kuyumculardan yaklaşık 20 ton altın (yaklaşık 8.4 milyar lira) toplanacağı hesaplandı.

'Düzenleme çok ağır, mutlaka iptal edilir'

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, düzenlemedeki 500 gram altın maddesinin çok ağır olduğunu, esnafta rahatsızlık yarattığını belirtti. Çavuşculu, “Bakanlıktaki ilgili bürokratlarla görüştük. İtirazlarımızı yerinde buldular. Biz bu altın maddesinin iptal edileceği izlenimi edindik. Zaten olacak iş değil. İnşallah düzeltecekler, orta yol bulunacak” dedi.