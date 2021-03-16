Meral Akşener'in 'fosforlu cevriye' isyanı! İşin aslı ne? Şaşırtan iddia

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sosyal medyadaki 'fosforlu Meral' etiketinin, FETÖ tarafından Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'ye yönelik FETÖ suçlamasını örtmek için açıldığı iddia edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan "fosforlu Meral" etiketi sonrası MHP'yi hedef aldı.

Akşener, 5 yıl önce Bahçeli'nin Konya'dan gelen bazı partili delegelere kendisi için "fosforlu cevriye" dediğini ve etiketin oradan geldiğini ileri sürdü.

Kendisine fahişe iması yapıldığı iddiasıyla Bahçeli ve MHP'li yöneticileri sert sözlerle hedef alan Akşener, "Kereste gibi adamları, kereste gibi yaşam formlarının, erkek demeye midem kalkıyor" dedi.

Peki MHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getiren "fosforlu Meral" etiketini kim başlattı? Sorunun yanıtı merak edilirken, tartışmalara katılan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Akşener MHP'yi sorumlu tutmuştu

Uğur'a göre FETÖ bot hesaplarla çirkin etiketi açıp MHP ile Akşener'i kapıştırdı. Amaç ise İYİ Parti üzerindeki FETÖ gölgesini kaldırmak... İşte sosyal medyada çok konuşulan o yazının ilgili bölümü:

"Çünkü ne zaman genel başkanı olduğu parti için “FETÖ’nün siyasi ayağı” dense bir mağduriyet algısı üretmeyi başarıyor. Son günlerde İyi Parti’den istifa eden ÜMİT ÖZDAĞ’ın açıklamaları parti tabanında öylesine dalga dalga yayıldı ki bir şekilde gündemi değiştirmesi gerekiyordu.

Ne diyordu Ümit Özdağ?

1-İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ iltisaklıdır, hatta iç içe geçmiştir.

2-İyi Parti içindeki FETÖ’cü ilerleme maalesef devam ediyor. Türk milliyetçileri zamanı geldiğinde bu zihniyetten hesap soracaktır.

3-FETÖ’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan, 30 Ağustos'u “Türkiyelilerin bayramı” diye kutlayan kriptolarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, aynı partide bulunmam mümkün değildir.

Durum fenaydı.



Meral Akşener’e can simidi FETÖ’den geldi. Bot hesaplarıyla sosyal medyada çok rahat oynayan FETÖ, arada nasıl bir net work varsa ya da Meral Akşener’in bu tuhaf masalını nereden işittilerse bilemiyorum, “Fosforlu Meral” etiketini açtılar. Beklenen oldu ve ardından Meral Akşener’in malum açıklaması geldi:

“Bahçeli bana Fosforlu Cevriye dedi. Yani 'f....e' demek istedi”

Çok ağır hakaretler de etti “Fosforlu Meral” etiketinden MHP’yi ve Bahçeli’yi sorumlu tutarak:

“Kereste gibi yaşam formları, erkek demeye utanıyorum, iğrenç suratlılar…”

Amaca ulaşıldı. Ümit Özdağ’ın İyi Parti-FETÖ ilişkisi üzerine söyledikleri yerine artık “Akşener’in mağduriyeti” ile hakaretleri konuşulur oldu.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı