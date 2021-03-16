BIST 1.562
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 419,13
HABER /  SPOR

Tottenham maçına günler kala hapis cezası aldı!

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık davasında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından istifa etti.

Dinamo Zagreb'in Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yaptığı hazırlıklar, teknik direktör Zoran Mamic'in aldığı cezanın ardından kargaşaya dönüştü.

Mamic ve kardeşi Zdravko, 2018'de yapılan yolsuzluk suçlamalarından aklanamadı. Hırvatistan yüksek mahkemesi Pazartesi günü ilk kararları onadı

İstifasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamic, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Böyle hırsızlık görülmedi! Diyarbakır'da camide pes dedirten görüntü
Kayseri'de dehşet! Eşini başından vurarak öldürdü savunması pes dedirtti
Ziya Selçuk: Hedefimiz okulları tamamen açmak
Wolverhampton kalecisi Rui Patricio yürekleri ağza getirdi
Avrupa'da büyük panik! Fransa'da yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı
Hande Fırat yazdı: 'Biden aramadı, Erdoğan çok mutsuz' haberleri gerçeği yansıtmıyor
170 ülke arasında Türkiye 103'üncü oldu! Singapur zirveyi kaptı
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter getiriliyor; düşük maliyet, zorunlu ihtiyaç ve yerli üretim
Adana'da ilginç olay! Birini öldürdüğünü polisten öğrendi
Meral Akşener'in 'fosforlu cevriye' isyanı! İşin aslı ne? Şaşırtan iddia
Yorumlar