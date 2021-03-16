Ziya Selçuk: Hedefimiz okulları tamamen açmak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Bizim hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek." şekline açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Bizim hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek." şekline açıklama yaptı." dedi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde...''