Wolverhampton kalecisi Rui Patricio yürekleri ağza getirdi

Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito Santo, Liverpool maçında başından sakatlanan ve kısa süreliğine bilincini kaybeden Rui Patricio'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Wolverhampton deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Rui Patricio'nun yaşadığı talihsiz sakatlık maçın önüne geçti.

Karşılaşmanın son dakikalarında takım arkadaşı Coady'nin dizi Rui Patricio'nun başına çarptı. Kendini yere bırakan oyuncu kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Tedavisi bir süre saha içinde yapılan Patricio devamında sedyeyle kenara alındı.

Maçın ardından Rui Patricio'nun durumuyla ilgili konuşan Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito Santo, "Rui Patricio'nun durumu iyi, olanları hatırlıyor. Bu tip beyin sarsıntıları çok önemli ve doğal olarak çabuk endişeleniyoruz. Doğru önlemler ve müdehalelerin bilincinde olmalıyız" dedi.