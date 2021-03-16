Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi Reform Paketi"nin önemli ayrıntılarını açıkladı. Elvan 3 ayda bir programın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Elvan, "basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda, 'Ekonomi Reform Paketi'nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritası ile Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıkladı. Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi. Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız.

Reform paketi dünyaya anlatılacak

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt

Biz yapıcı eleştirellere açığız. Bu eleştirileri dikkate alırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilerine baktığımızda doğru bakış açısından baktığını söylemek mümkün değil. İşsizlikle alakalı bir şek yok diyor ancak bakınca istihdam bölümümüz var. Reform programına baksaydı, inceleseydi görecekti.

Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

İl il beceri haritaları oluşturulacak

Sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. İl il.. A ilinde hangi tür elemanlar var. Ne kadar buranın ihtiyacı var. Bu ilde kaynakçı ihtiyacı var mıdır gibi il il beceri haritalarıyla ne kadar insan kaynağına ihtiyaç var bakacağız. Eğitimlerine destek olacağız.

İstihdam teşvikinde sadeleşme

İŞKUR'un yeni iş alanlarına odaklanan yapıda faaliyet göstermesini sağlayacağız. İstihdam teşviklerini gözden geçiriyoruz. İstihdam teşvikinde sadeleştirmeye gideceğiz. 500 bine kadar ilave istihdam desteği sağlayacağız. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle olacak. Sigorta primi miktarı ne kadarsa ödediklerinden düşecek.

"Her şeyimiz açık olacak"

Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik. Kamuoyu ile paylaşacağız bunları. Her şeyimiz açık olacak. Kamuoyu ile her şeyi paylaşacağız.

En geç önümüzdeki salı günü takvim açıklanacak

Planımız cuma günü açıklamak. Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.



3 ayda bir sonuçlar değerlendirilecek

Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.

Kalıcı olacak

Gerekli disiplini sağlıyoruz. 4,3 bütçe açığını 3,5'a çekeceğimizi Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Odaklandığımız alan bütçe disiplini ama esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Gelir vergisinden muaf tutuyoruz. İstisna uygulamamız 2021 kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

Kamu taşıtlarının tedarikine düzenleme

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız. Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Taşımı alımı ihtiyaç analizlerine dayandırılacak

Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Kamu ihaleleri

Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.

Yerel yönetimlerin harcamalarına ayar yolda

Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.

Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankasının elini güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.

Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda.

"Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var"

Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık.

Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var.

TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz

Hiçbir şekilde TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değildir. TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz, en kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz.