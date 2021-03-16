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Sosyal medyadan yayın yapacaktı! 15 yaşındaki kız babasının silahıyla kendini vurdu

Sosyal medyada canlı yayın yapmak isteyen genç kız gözünü hastanede açtı. Babasının silahı ile yanlışlıkla kendini göğsünden vuran kızın durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri silaha da el koydu.

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İSTANBUL Esenyurt'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen Zilan E., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

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