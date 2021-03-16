Erol Bulut'u yakan 6 hata! Kaderi derbi maçına bağlı
Fenerbahçe'deki kaderi Beşiktaş maçına bağlı olan teknik direktör Erol Bulut'un başını yakan 6 hata belirlendi.Abone ol
Son 7 maçta kaybedilen 11 puan, Kadıköy'de 6. mağlubiyet ve takım içi sorunlar… Fenerbahçe'de birinci gündem Erol Bulut'un geleceği. Büyük yatırım ve umutlarla, son iki sezondaki hayal kırıklığını unutturma parolasıyla göreve getirilen Erol Bulut, gelinen noktada birinci sorumlu olarak hedef tahtasında. Yönetici desteğini gittikçe kaybeden tecrübeli çalıştırıcı aleyhinde camia ve taraftardan gelen baskılar da ayyuka çıktı. Ancak Başkan Ali Koç, 3 senede 6. kez hoca değişimi yapmaya henüz uzak.
Milli ara öncesi ihtimali
Sözcü'de yer alan habere göre; Trabzonspor galibiyeti sonrası “Erol Hoca ve ekibine, başta Sportif Direktörümüz sonra yöneticiler olmak üzere başarılı olabileceği ortamı sağlamalıyız” diyen Koç, Emre Belözoğlu ile bir görüşme yapıp teknik heyetin kaderini çizecek. Başkan, Beşiktaş derbisi öncesi bir değişim istemiyor. Zorlu maçta takımın başında Bulut'un olması bekleniyor. Erol Bulut ile yolları ayırmak için sezon sonunu düşünüyor. Bununla birlikte Koç-Belözoğlu toplantısından milli maç arasından önce bir değişim çıkması da ihtimal dahilinde.
Erol Bulut'u yakan 6 hata
1 Rakipleri analiz edemedi
Bulut, Kadıköy'de kapanıp kontratak yapan takımlara karşı çözüm üretemedi. Katı savunmalara karşı hep zorlandı. ‘Hücum planı yok' eleştirilerine hedef oldu.
2 İletişim sorunu yaşıyor
Takımda birliktelik oluşmaması ve futbolcular ile teknik heyet arasındaki kopukluktan Erol Bulut sorumlu tutuluyor. Futbolcuların, Bulut'u Başkan Ali Koç'a şikâyet ettiği biliniyor.
3 Kabullenmişlik hali
Futbolcuların ruh hali kötü. Skora, oyuna ve hakem kararlarına karşı bir reaksiyon gösterilmiyor, kabullenmişlik hali teknik heyete fatura ediliyor.
4 Krizleri yönetemiyor
Bulut, disiplin kurmada yetersiz görülüyor. Kendisini eleştiren Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Bulut, benzer tavırdaki diğer oyunculara ise sessiz kaldı.
5 Takımla çok oynadı
Caner formdayken Beşiktaş derbisinde oynatmadı. Thiam'ı formdayken yedek bıraktı. 10 numarada çok iyi performans gösteren Pelkas'ı kanada çekti.
6 Sorunları düzeltemedi
Fenerbahçe, bireysel hataları fazla yapan bir takım haline geldi. Bunu çözemeyen Bulut'un takıma tempo katamadığı, kondisyon sorunları yaşandığı eleştirileri var.