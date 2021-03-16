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Van'da 2 İranlının midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı! 103 tane...

Demirören Haber Ajansı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda 2 İran uyruklu kişi, üst araması sonrası iç muayene için hastaneye sevk edildi. 2 kişinin midesinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi.

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​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde arama yapılan ve uçağa binmeleri engellenen 2 şüpheli, iç beden muayene yapılması için hastaneye sevk edildi. Muayenede şüphelilerin midelerinde, 103 kapsül halinde 920 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan 2 İran uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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