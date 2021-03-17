İzmir'de annesi karşı çıktı sosyolog kız babasının işine başladı görenler şaşırdı

Sözlerinin devamında Bilgin "'Baban seni bu iş için mi okuttu' diyen kişiler oldu. Annem bile burada çalışmama karşı çıktı. 'Erkek işi, ne yapacaksın? dedi. Mücadele edince her şey yoluna girdi. Babam en büyük destekçim oldu. Beni hep destekledi" ifadelerini kullandı.