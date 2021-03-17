İzmir'de annesi karşı çıktı sosyolog kız babasının işine başladı görenler şaşırdı
28 yaşındaki sosyoloji mezunu Berna Bilgin, annesinin karşı çıkmasına rağmen babasının işine başladı.
İZMİR'de yaşayan Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 5 yıl önce mezun olan Berna Bilgin, 2 yıl önce babası Ramazan Bilgin'in Karabağlar Sanayi'deki metal atölyesinde çalışmaya başladı. 28 yaşındaki Berna Bilgin, avize imalatı yapan atölyede boyama, telleme, paketleme yapıyor.
Müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını ifade eden Bilgin, "Ne işin var burada' der gibi bakıyorlar. Özgüvenimi kaybettiğim zamanlar oldu. Çevremden psikolojik şiddet gördüğüm zamanlar oldu." dedi.
Sözlerinin devamında Bilgin "'Baban seni bu iş için mi okuttu' diyen kişiler oldu. Annem bile burada çalışmama karşı çıktı. 'Erkek işi, ne yapacaksın? dedi. Mücadele edince her şey yoluna girdi. Babam en büyük destekçim oldu. Beni hep destekledi" ifadelerini kullandı.
Çevre baskısına rağmen pes etmeyip, mücadele ettiğini ifade eden Bilgin, atölyenin bulunduğu sokağın da kendisi işe başladıktan sonra değiştiğini söyledi.