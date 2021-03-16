Dolar kuru bugün ne kadar? İşte piyasalarda son durum

Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen dolar kuru 7,55 seviyelerinde dengelenmişti. Dolar kuru yatay seyrini sürdürüyor.

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Haftanın ilk gününün başlangıcında 7,60'ın üzerine doğru hareketlenen ancak Türkiye ekonomisinin bütçe fazlası verisiyle hızla 7,50 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 7,55 seviyelerinde dengelenmişti. Bu seviyelerdeki sakin seyrini bugüne taşıyan dolar/TL, 7,52-7,53 düzeyinde yatay seyrediyor. Euro/TL de 8,98'den işlem görüyor.

Piyasaların izleyeceği gelişmeler

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı izlenirken Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın faizlerin artmayacağı yönünde piyasayı ne kadar ikna edebileceği da küresel piyasalar için önem arz ediyor.