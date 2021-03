İzmir'de her şey 5 TL işe başladı! Görenler duygulandı: Beni çok ağlattı

İZMİR'de geçtiğimiz ay sel felakatinde dükkanı kullanılmaz hale gelen sahaf Nazım Emre Koca, meslektaşları ile kitapseverlerin verdiği destekle yeni bir dükkan açtı.

İzmir'de geçen 2 Şubat'ta etkili olan sağanak sele neden oldu. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği sel, Karabağlar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Selde, sahaf Nazım Emre Koca'nın İnönü Caddesi’ndeki dükkanı da sular altında kaldı. Tavana kadar suyla dolan dükkandaki tahliye işlemi, 13 saat sürdü.



Dükkanı ve deposu kot farkından dolayı bodrum katında kalan Koca'nın, yıllarca biriktirdiği ve içinde nadir eserlerin bulunduğu 35 bin kitap, dergi, plak ve kaset kullanılamaz hale geldi. Koca'nın 'Mirnoş' isimli kedisi de telef oldu. Koca'nın durumuna üzülen çok sayıda sahaf ve kitapsever, sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanya ile yurt içi ve dışından gönderilen 20 bin kitap toplandı. Koca, Mithatpaşa Caddesi üzerinde kiraladığı dükkanda kitapları, okuyucularla buluşturmaya başladı.







"Her yerden telefon geldi"

Sahaf Nazım Emre Koca, yaşadığı süreci "Sel felaketinden sonraki ilk gün sahaf arkadaşlarım Sahaflar Derneği aracılığıyla kampanya başlatmışlardı. Onlar bu durumu kabullenmek istemedi. Sosyal medyada yayılmasından sonra 2 gün içerisinde yardımlar gelmeye başladı. Üzülmeye bile fırsat bulamadım. Her yerden telefon geldi, birçok kişi ilgilendi. Kargolar gelmeye başladı. Kendi semtimin, İzmir'in insanları, elleriyle, arabalarıyla kitapları taşımaya başladılar. Dükkanın önünde kitaplar toplandı. Her gün binlerce kitap geldi. Bir internet sitesi de kitaplarımdan bazılarının e-kitaplarını tanesi 5 TL'den yardım amaçlı satışa sundu. Yeterli miktara ulaşınca, 1.5 gün sonra kampanyayı durdurduk." dedi.







"35 gündür rüya gibi bir şey yaşıyorum"

Sahaf Koca sözlerinin devamında "Bu dükkanı kiraladım. Selde su basmayacak bir dükkan tercih ettim bu defa. Tam bir kitabevi oldu. Kitaplar gelmeye devam ediyor. Henüz hepsini yerleştirmedik. 35 gündür rüya gibi bir şey yaşıyorum. Hem şaşırdım hem mutlu oldum. Kedim Mirnoş ve bazı değerli eşyalar geri gelmeyecek belki ama bu desteği görmeseydim çok daha kötü olurdu. Kitap severler ve hayvan severler yaşadığım durumu kabul etmedi ve yardıma koştu." diye konuştu.







"Beni çok ağlattı"

Mektuplardan oluşan bir anı köşesi de oluşturan Koca, "Dükkandan kurtardığım iki dergiyi bu köşeye koyduk. Binlerce insan destek mesajı gönderdi. Kanada'dan, Almanya'dan çok fazla destek olan oldu. Pek çok ünlü isim de destek verdi. Selden sonraki üçüncü gün, 7 yaşındaki bir kız çocuğu 'Emre abi, balkondan gördüm çok üzüldüm. Bunları senin için yaptım' deyip, bana yaptığı 6 kitap ayracını uzattı. Hepsi de farklı hayvanlardan oluşuyordu. Beni çok ağlattı. Bir mektupla bana kitap da yolladı. Bu mektuplardaki yazıların hepsi çok içten, çok samimi. Hiç tanımadığım insanlar bana güç verdi. Zamanım olunca hepsini arayıp, teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı.