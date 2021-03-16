1 dilim ekmek kaç kalori eder? Tatlı et ve yağların kalori hesabı

Bir dilim beyaz ekmek 90 kalori ederken, 1 dilim kepekli ekmeğin kalorisi 65'tir. En yüksek kalorisi olan ekmek mısır ve hamburger ekmeğidir. 1 kase puding tatlısı 250 kalori ederken, bir kutu colada 130 kalori var.

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Önünüze ne gelirse yemeden önce mutlaka bu kaç kalori diye sorun. 1 dilim ekmeğin kalorisinden bir portakala, 1 tabak makarnadan 1 patatese kadar her yiyeceğin bir kalori değeri var. Onca rejime rağmen kilo veremiyorsanız belki de yiyeceklerin kalori değerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Neden derseniz? Mesela 1 dilim ekmeğin kalorisi 1 kilo mantardan çok fazladır. Sayı da ebattan çok daha önemlisi yiyeceğin kalori değeri. Size önerimiz et ürünlerinden ekmek türlerine, meyve ve sebzelerden tatlılara kadar herşeyin kalorisi hakkında bilgilenmek. Sizlere tüm bu yiyeceklerin kalori cetvellerini hazırladık.

Günde kaç kalori almak gerekiyor?

Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.

1 dilim ekmek kaç kalori, ekmeklerin kalorileri

1 dilim beyaz ekmek 90 kalori, 1 dilim kepekli ekmek 65 kalori, 1 dilim kızarmış ekmek 37 kaloridir. Ekmekler içinde en yüksek kalori hamburger ve mısır ekmeğinde bulunur.

1 dilim beyaz ekmek 90 kalori

1 dilim çavdar ekmeği 75 kalori

1 dilim kızarmış ekmek 37 kalori

1 dilim tost ekmeği 75 kalori

1 adet beyaz sandviç ekmeği 136 kalori

1 adet hamburger ekmeği 165 kalori

1 dilim mısır ekmeği 105 kalori

1 dilim kepekli ekmek 65 kalori

1 adet kuruvasan 200 kalori

1 fincan kahve kaç kalori? : Bazen içtiğimiz şeylerin ne kadar yüksek kaloriye sahip olduğunu bilmeyiz. Bir fincan Türk kahvesi sıfır kaloriye sahipken bir latte ile alacağınız kalori bakın ne kadar oluyor;

Caffe Mocha 330 kalori

Grande Mocha 'Beyaz çikolatalı 470 kalori

Caffe Latte 190 kalori

Karamel Macchiato 240 kalori

Java Chip Frappucciona Blended Coffee 460 kalori

Meyveler kaç kalori?

Türk halkının beslenmesinde meyveler genellikle akşam yemeklerinden bir kaç sonra ara öğün olarak yer alır. Meyve denilince genelde kalorisi yok gibi algılanır. Oysa durum hiç de öyle değil. Bakın hangi meyve kaç kalori:



Elma 1 adet 60

Kayısı 1 adet 8

Muz 1 adet 100

Kiraz 100 gr 40

Hurma 1 adet 15

İncir 100 gr 41

İncir (kuru) 100 gr 59

Greyfurt 1 adet 60

Portakal 1 adet 50

Kivi 1 adet 34

Mandalina 1 adet 50

Karpuz 100 gr 19

Kavun 100 gr 18

Şeftali 1 adet 60

Armut 1 adet 70

Erik 1 adet 8

Üzüm 100 gr 57

Çilek 100 gr 26

Pirinç- Bulgur- mercimek - bisküvi kaç kalori

Bisküvi 100 gr 470 kalori

Mercimek (kuru) 100 gr 314 kalori

Arpa (kuru) 100 gr 367 kalori

Bulgur (kuru) 100 gr 371 kalori

Kuskus (kuru) 100 gr 367 kalori

Mısır (kuru) 100 gr 342 kalori

Buğday (kuru) 100 gr 364 kalori

Susam 100 gr 589 kalori

Makarna (kuru) 100 gr 339 kalori

Makarna (haşlanmış) 100 gr 85 kalori

Pirinç (kuru) 100 gr 357 kalori

Pirinç (haşlanmış) 100 gr 125 kalori

Yumurta süt yoğurt kaç kalori

Yoğurt (yağlı) 100 gr 95 kalori

Süt (yağlı) 100 gr 68 kalori

Yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr 125 kalori

Beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275 kalori

Kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413 kalori

Parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440 kalori

Yumurta 1 adet 80 kalori

Yumurta akı 1 adet 15 kalori

Yumurta sarısı 1 adet 65 kalori



Tereyağı zeytinyağı kaç kalori

Tereyağı 28 gr 206 kalori

Margarin 28 gr 204 kalori

Sıvı yağ 28 gr 130 kalori

Et ürünlerinin kalorileri

Biftek (ızgara) 100 gr 278

Tavuk (ızgara) 100 gr 132

Tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150

Kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282

Kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232

Salam 100 gr 446

Sosis 100 gr 295



Midye 1 adet 9

İstiridye 1 adet 6

Karides 1 adet 144

Somon füme 100 gr 171

Ton balığı 100 gr 121

Sebzelerin kalorileri ne kadar?

Domates 1 adet 14

Enginar 1 adet 10

Patlıcan 1 adet 28

Taze fasulye 100 gr 90

Brokoli 100 gr 35

Brüksel lahanası 100 gr 35

Kabak 100 gr 25

Havuç 100 gr 35

Karnabahar 100 gr 32

Kereviz 100 gr 18

Salatalık 1 adet 11

Marul 100 gr 15

Mantar 100 gr 14

Soğan 100 gr 35

Bezelye 100 gr 89

Taze yeşil biber 120 gr 15

Patates (haşlama) 100 gr 100

Ispanak 100 gr 26

Lahana 100 gr 20

Kuruyemişlerin kalori değeri

Badem 100 gr 600

Hindistancevizi 100 gr 603

Fındık 100 gr 650

Fıstık 100 gr 560

Çam fıstığı 100 gr 600

Ceviz 100 gr 549

Patlamış mısır 100 gr 478

Kabak çekirdeği 100 gr 571

Ay çekirdeği 100 gr