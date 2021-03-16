1 dilim ekmek kaç kalori eder? Tatlı et ve yağların kalori hesabı

Bir dilim beyaz ekmek 90 kalori ederken, 1 dilim kepekli ekmeğin kalorisi 65'tir. En yüksek kalorisi olan ekmek mısır ve hamburger ekmeğidir. 1 kase puding tatlısı 250 kalori ederken, bir kutu colada 130 kalori var.Abone ol
Önünüze ne gelirse yemeden önce mutlaka bu kaç kalori diye sorun. 1 dilim ekmeğin kalorisinden bir portakala, 1 tabak makarnadan 1 patatese kadar her yiyeceğin bir kalori değeri var. Onca rejime rağmen kilo veremiyorsanız belki de yiyeceklerin kalori değerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Neden derseniz? Mesela 1 dilim ekmeğin kalorisi 1 kilo mantardan çok fazladır. Sayı da ebattan çok daha önemlisi yiyeceğin kalori değeri. Size önerimiz et ürünlerinden ekmek türlerine, meyve ve sebzelerden tatlılara kadar herşeyin kalorisi hakkında bilgilenmek. Sizlere tüm bu yiyeceklerin kalori cetvellerini hazırladık.
Günde kaç kalori almak gerekiyor?
Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.
1 dilim ekmek kaç kalori, ekmeklerin kalorileri
1 dilim beyaz ekmek 90 kalori, 1 dilim kepekli ekmek 65 kalori, 1 dilim kızarmış ekmek 37 kaloridir. Ekmekler içinde en yüksek kalori hamburger ve mısır ekmeğinde bulunur.
1 dilim beyaz ekmek 90 kalori
1 dilim çavdar ekmeği 75 kalori
1 dilim kızarmış ekmek 37 kalori
1 dilim tost ekmeği 75 kalori
1 adet beyaz sandviç ekmeği 136 kalori
1 adet hamburger ekmeği 165 kalori
1 dilim mısır ekmeği 105 kalori
1 dilim kepekli ekmek 65 kalori
1 adet kuruvasan 200 kalori
1 fincan kahve kaç kalori? : Bazen içtiğimiz şeylerin ne kadar yüksek kaloriye sahip olduğunu bilmeyiz. Bir fincan Türk kahvesi sıfır kaloriye sahipken bir latte ile alacağınız kalori bakın ne kadar oluyor;
Caffe Mocha 330 kalori
Grande Mocha 'Beyaz çikolatalı 470 kalori
Caffe Latte 190 kalori
Karamel Macchiato 240 kalori
Java Chip Frappucciona Blended Coffee 460 kalori
Meyveler kaç kalori?
Türk halkının beslenmesinde meyveler genellikle akşam yemeklerinden bir kaç sonra ara öğün olarak yer alır. Meyve denilince genelde kalorisi yok gibi algılanır. Oysa durum hiç de öyle değil. Bakın hangi meyve kaç kalori:
Elma 1 adet 60
Kayısı 1 adet 8
Muz 1 adet 100
Kiraz 100 gr 40
Hurma 1 adet 15
İncir 100 gr 41
İncir (kuru) 100 gr 59
Greyfurt 1 adet 60
Portakal 1 adet 50
Kivi 1 adet 34
Mandalina 1 adet 50
Karpuz 100 gr 19
Kavun 100 gr 18
Şeftali 1 adet 60
Armut 1 adet 70
Erik 1 adet 8
Üzüm 100 gr 57
Çilek 100 gr 26
Pirinç- Bulgur- mercimek - bisküvi kaç kalori
Bisküvi 100 gr 470 kalori
Mercimek (kuru) 100 gr 314 kalori
Arpa (kuru) 100 gr 367 kalori
Bulgur (kuru) 100 gr 371 kalori
Kuskus (kuru) 100 gr 367 kalori
Mısır (kuru) 100 gr 342 kalori
Buğday (kuru) 100 gr 364 kalori
Susam 100 gr 589 kalori
Makarna (kuru) 100 gr 339 kalori
Makarna (haşlanmış) 100 gr 85 kalori
Pirinç (kuru) 100 gr 357 kalori
Pirinç (haşlanmış) 100 gr 125 kalori
Yumurta süt yoğurt kaç kalori
Yoğurt (yağlı) 100 gr 95 kalori
Süt (yağlı) 100 gr 68 kalori
Yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr 125 kalori
Beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275 kalori
Kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413 kalori
Parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440 kalori
Yumurta 1 adet 80 kalori
Yumurta akı 1 adet 15 kalori
Yumurta sarısı 1 adet 65 kalori
Tereyağı zeytinyağı kaç kalori
Tereyağı 28 gr 206 kalori
Margarin 28 gr 204 kalori
Sıvı yağ 28 gr 130 kalori
Et ürünlerinin kalorileri
Biftek (ızgara) 100 gr 278
Tavuk (ızgara) 100 gr 132
Tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150
Kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282
Kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232
Salam 100 gr 446
Sosis 100 gr 295
Midye 1 adet 9
İstiridye 1 adet 6
Karides 1 adet 144
Somon füme 100 gr 171
Ton balığı 100 gr 121
Sebzelerin kalorileri ne kadar?
Domates 1 adet 14
Enginar 1 adet 10
Patlıcan 1 adet 28
Taze fasulye 100 gr 90
Brokoli 100 gr 35
Brüksel lahanası 100 gr 35
Kabak 100 gr 25
Havuç 100 gr 35
Karnabahar 100 gr 32
Kereviz 100 gr 18
Salatalık 1 adet 11
Marul 100 gr 15
Mantar 100 gr 14
Soğan 100 gr 35
Bezelye 100 gr 89
Taze yeşil biber 120 gr 15
Patates (haşlama) 100 gr 100
Ispanak 100 gr 26
Lahana 100 gr 20
Kuruyemişlerin kalori değeri
Badem 100 gr 600
Hindistancevizi 100 gr 603
Fındık 100 gr 650
Fıstık 100 gr 560
Çam fıstığı 100 gr 600
Ceviz 100 gr 549
Patlamış mısır 100 gr 478
Kabak çekirdeği 100 gr 571
Ay çekirdeği 100 gr