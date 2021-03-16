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Kocaeli'de kozalak topluyordu değince kabusu yaşadı! Vücudu ve yüzü yandı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 50 yaşındaki Nazım Ö., ormanlık alanda kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı.

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Olay Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazım Ö.(50) çam kozalağı toplamak için Darıca’da ormanlık alana gitti. Kozalak toplamaya başlayan Nazım Ö., ağaçların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak yere düştü. Vücudunda ve yüzünde oluşan yanıklarla ağır yaralanan Nazım Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darıca’daki ilk müdahalesi sonrasında durumu ağır olan Nazım Ö., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazım Ö.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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