BIST 1.564
DOLAR 7,52
EURO 8,98
ALTIN 418,70
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 2 kişi yakalandı

SURİYE'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi Mardin Kızıltepe'de yakalandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişinin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
103 milyar TL ödeme gerçekleşti! Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı
Ruhsar Pekcan, yeni liseleri tanıttı: Gençler iş imkanı bulacak
Zonguldak'ta bel ağrısıyla hastaneye gitti hayatı karardı! Kaymakamlığın kararıyla şok oldu
İzmir'de her şey 5 TL işe başladı! Görenler duygulandı: Beni çok ağlattı
Kinglsey Coman'ın araç seçimi ceza getirdi idmana alınmadı
Kocaeli'de kozalak topluyordu değince kabusu yaşadı! Vücudu ve yüzü yandı
FETÖ'de 30 milyon dolarlık kavga! Gülen'in editörü Osman Şimşek'i yumruklayıp çiftlikten attılar
Hakan Aygün'e, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen 7,5 ay hapis cezası
Antalya'da lüks villada katliam! Annesini, babasını, ablasını öldürüp intihar etti
Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Aşık'ın cezası belli oldu
Yorumlar