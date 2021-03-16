Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 2 kişi yakalandı

SURİYE'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi Mardin Kızıltepe'de yakalandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişinin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.