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'Bir kahramanlık öyküsü' Çanakkale Sergisi

Eyüpsultan Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde bu büyük zaferi rahmetle minnetle anıyor. Şanlı tarihimizin bu büyük zaferi Eyüpsultan'da yaşatılacak.

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Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 106 yıllık orjinal fermanlar, mektuplar, fotoğraflar, haritalar, silah, top, tüfek gibi eşyalardan oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında yapılacak. 

Sergide neler var?

*İngiltere’de 13 filmi bulunan dönemin ünlü aktristi Arthur Holmes Çanakkale cephesinde ölüyor. Bu hikayeye ait orijinal bilgi ve belgeler mevcut.
*Yavuz ve Midilli gemilerine ait posta kartları ve orijinal belgeler var.
* Sultan Reşat’ın yayınladığı orijinal basım cihat fermanı var.
*Enver Paşa’nın Sultan Reşat’a yazdığı beyannamenin orijinal basımı.
* Askerlerin orijinal mektupları ve fotoğrafları
*Siperde bulunan orijinal harita.

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