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Trabzonspor'da yaprak kıpırdamıyor! İki isim suskunları oynuyor

Süper Lig'de düşüşe geçen Trabzonspor'da yaprak kıpırdamıyor! Sebebi de Ekuban ve Nwakaeme’nin performansındaki düşüş. Ganalı dokuz maçtır, Nijeryalı ise beş maçtır suskun.

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Karadeniz’de hava değişti... Abdullah Avcı’nın gelmesiyle beraber kara bulutları dağıtan ve güneşli günlere selam duran Trabzonspor şimdilerde yeniden kapalı bir havaya teslim oldu. Bir dönem Fırtına gibi esen son dönemde rüzgârı kesilen bordo mavililerde deyim yerindeyse yaprak bile kıpırdamıyor. Ki bundaki en büyük etken ise Ekuban ile Nwakaeme’nin performansındaki düşüş. Ligin ilk yarısına damga vuran ikili ikinci bölümde âdeta kayboldu.

Savunma iyi ancak...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde altışar golle takımın en çok gol atan iki oyuncusu olan Ekuban dokuz, Nwakaeme ise beş haftadır suskun kaldı. Ganalı dokuz haftalık dilimde ise sadece bir asist yaparken, Nijeryalı oyuncu asist de yapamadı.  Avcı’nın göreve gelir gelmez ağırlık verdiği savunma başarısı hücumda sağlanamadı. Trabzonspor geride kalan 29 haftalık dilimde kalesinde 29 gol görerek Beşiktaş ile birlikte ligin en az gol yiyen üçüncü takımı oldu.

Avcı’ya göre Marlon kalabilir
Trabzonspor'da sezon sonunda üç kiralık isim için ayrılık kapıda. Lewis Baker, Afobe ve Marlon’un mukaveleleri bitiyor. Abdullah Avcı ise bu isimlerden Marlon’un takımda tutulmasını istiyor. Eğer yönetim kulübü Fluminense’ye 2 milyon avro öderse Brezilyalı sol bek takımda tutulacak.

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