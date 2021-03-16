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Euroleague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde yarın Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek.

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İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da yapılacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. İki maçtan üstün ayrılan taraf tur atlayacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

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