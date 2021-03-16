BIST 1.571
DOLAR 7,47
EURO 8,93
ALTIN 416,63
HABER /  YEREL

Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 9 yaşındaki G.A. isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 46 yaşındaki hizmetli C.Ö., 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Abone ol

Sarıoğlan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, G.A., okulda hizmetli olarak çalışan C.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan C.Ö. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık C.Ö. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Son sözü sorulan C.Ö., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, cinsel amaçlı hiçbir eylemi olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, eylemin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, C.Ö.'ye 5 yıl hapis cezası verip, tahliyesini kararlaştırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da aynaya bakmak istemiyor dokununca sarkıp katlanıyor! Gece açık şekilde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı yapacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Halepçe katliamında vefat edenleri andı
'Bir kahramanlık öyküsü' Çanakkale Sergisi
TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesiyle Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız
Selahattin Demirtaş: Kendinizi feda etmeyin, iktidar bu seçimde yüzde 99 değişecek
Rize'de kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Yeni uygulamayı Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik kesintilerinde kullanıcılar SMS ile bilgilendirilecek
Metroda kalp krizi geçiren Prof. Dr. Hakan Ertin hayatını kaybetti
Trabzonspor'da yaprak kıpırdamıyor! İki isim suskunları oynuyor
Erol Bulut'un kovulmasını bakın kim engellemiş? İşte Fenerbahçe'deki çöküşün nedeni
Yorumlar