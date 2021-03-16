İstanbul'da aynaya bakmak istemiyor dokununca sarkıp katlanıyor! Gece açık şekilde...
İSTANBUL'da özel bir hastanede estetik ameliyat olan Samyeli Ünsal'ın hayatı kabusa döndü.
Samyeli Ünsal 2018 yılında Bahçelievler Medical Park Hastanesinde aynı doktordan burun ve göğüs ameliyatı oldu. İddiaya göre aynı anda yapılan operasyonun ardından genç kadının şikayetleri arttı.
Hastane burun estetiği ameliyatında yaşanan hatayı kabul etti ve genç kadın 2019 yılında yeniden burun estetiği ameliyatı oldu.
Ancak ameliyatın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Ünsal'ın şikayetleri son bulmadı
Burnunda şişlik ve göğsündeki problemler nedeniyle psikolojisi bozulan genç kadın, mağduriyetinin giderilmesi için şikayetçi olmaya hazırlanıyor.